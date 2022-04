Pflegekräfte in Mansfeld-Südharz planen offenbar Kündigung

Sangerhausen/MZ - Bei den Arbeitsagenturen gibt es erste Hinweise darauf, dass Menschen, die im Gesundheitswesen und in Pflegeberufen arbeiten, wegen der Impfpflicht in diesem Bereich ihren Job verlassen werden. Die „Thüringer Allgemeine“ berichtete in ihrer Gesamtausgabe über erste Arbeitslosmeldungen zum 15. März kommenden Jahres in den Arbeitsagenturen im Freistaat. Ab diesem Datum müssen Menschen in Pflege- und Gesundheitsberufen einen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus vorweisen.