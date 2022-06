Pflegedienst „Jacobi“ künftig in der ehemaligen „Freundschaft“

Mehr Platz als in der Innenstadt: Der Sangerhäuser Pflegedienst „Jacobi“ wird künftig in der ehemaligen „Freundschaft“ zu finden sein.

Sangerhausen - Der Sangerhäuser Pflegedienst „Jacobi“ zieht um. Man ist aus dem bisherigen Standort in der Sangerhäuser Innenstadt, direkt gegenüber der Jacobikirche, sozusagen herausgewachsen und braucht nun mehr Platz. Den bekommen die Mitarbeiter in der Georg-Schumann-Straße 52, in der ehemaligen „Freundschaft“. Dort wurden moderne Büros gebaut, es gibt einen barrierefreien Eingangsbereich, einen Arbeitsbereich für das Pflegepersonal, einen Schulungsraum für Mitarbeiter und pflegende Angehörige sowie einen Aufenthaltsraum mit integrierter Küche. Und es gibt genügend Parkplätze. „Wir wollen damit dem Pflegepersonal mit einer modernen Arbeitsstätte optimale Bedingungen schaffen“, sagt Geschäftsführer Jörg Zikmund. Am 25. Mai soll der Umzug abgeschlossen sein.