Rosensammlung feiert Jubiläum Pflanzenmarkt im Rosarium und Oldtimertreffen auf dem Röhrigschacht locken am 1. Mai

Am 1. Mai startet das Europa-Rosarium in Sangerhausen in die Saison. Ebenfalls am 1. Mai kommen Oldtimer-Fans auf dem Röhrigschacht in Wettelrode auf ihre Kosten.