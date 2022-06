Penny in Sangerhausen macht dicht: Was wird aus den Mitarbeitern?

Die zu Rewe gehörende Discountkette zieht sich demnächst aus der Kreisstadt zurück. Was aus den Räumen des Markts werden soll.

Der Penny in Sangerhausen will schließen

Sangerhausen/MZ - Zwölf Jahre lang gehörte der Discounter mit dem knallroten Logo zur Handelslandschaft in Sangerhausen. Am 18. Oktober ist Schluss. Die Rewe-Gruppe schließt dann ihren Penny-Markt in der Sangerhäuser Oststraße.