Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Eine böse Überraschung haben in Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) die Betreiber eines Glühweinstands in der Bahnhofstraße am Heiligen Abend erlebt. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Halle bestätigte, haben Unbekannte in der Nacht den Pavillon des Standes gestohlen. „Der Diebstahl hat sich zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag, 8 Uhr ereignet.“ Es habe sich um einen dunkelgrünen Pavillon, drei Meter mal drei Meter groß, gehandelt. Wert der Diebesbeute: 460 Euro.