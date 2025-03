Nach dem Austritt von drei Mitgliedern ist die AfD nicht mehr die stärkste Fraktion im Sangerhäuser Stadtrat. Was die Abtrünnigen nun vorhaben.

Das Logo der AfD. Die Partei verfügt in Sangerhausen nun über drei Stadträte weniger.

Sangerhausen/MZ. - Paukenschlag bei der AfD in Sangerhausen: Die bisher zehnköpfige und zahlenmäßig stärkste Fraktion im Stadtrat existiert nicht mehr. Das geht aus einer Mitteilung von Annette Brenneiser vom Referat Organisation und Wahlen im Rathaus hervor, die der MZ vorliegt. Sie schreibt an die Vorsitzenden der anderen fünf Ratsfraktionen: „Ich möchte Sie darüber in Kenntnis setzen, dass die AfD Fraktion ... den Ratsvorsitzenden darüber informierte, dass sich ihre Fraktion um drei Mitglieder verkleinert hat.“