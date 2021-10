Partei Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM) feiert in Mansfeld-Südharz ihr Zehnjähriges

Sangerhausen/MZ - Die Partei Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM) hat jetzt ihren zehnten Geburtstag gefeiert. Sie ist laut eigenen Angaben die einzige im Landkreis Mansfeld-Südharz gegründete Partei und bis zur Landesebene aktiv. Im Jahr 2011 wurde die FBM als Wählergemeinschaft in Hettstedt ins Leben gerufen. Sogleich traten ihr etliche Mandatsträger bei. So ist die FBM unter anderem auch bereits seit zehn Jahren im Kreistag Mansfeld-Südharz vertreten.

Bei ihrer ersten Wahlteilnahme bei den Kommunalwahlen 2014 schaffte sie den Einzug in nahezu alle Vertretungen der Einheits- und Verbandsgemeinden im Landkreis Mansfeld-Südharz sowie in den Kreistag. Mit der Teilnahme an der Landtagswahl 2016 wurde der bisherigen Wählergemeinschaft FBM vom Landeswahlausschuss der Parteistatus bestätigt. Bei den Kommunalwahlen 2019 konnte sie ihr Ergebnis von 2014 verbessern. So ist die FBM-Fraktion nunmehr eine der größten Fraktion des Kreistages, der unter anderem die Bürgermeister Dirk Fuhlert (Hettstedt) und Andreas Koch (Mansfeld) angehören, und zugleich den Kreistagsvorsitzenden stellt.

Die Freien Bürger Mitteldeutschland sehen sich selbst als Kraft der Mitte, die sich insbesondere für eine vernünftige Ausstattung der Kommunalfinanzen einsetze. Ihr gehören aktuell 40 Mitglieder an.