Parkenden Pkw in Sangerhausen gerammt - Fahrer flüchtet von Unfallort

Sangerhausen/MZ - Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich am Dienstag in der Straße Am Beinschuh in Sangerhausen ereignet. Dort wurde zwischen 13.45 und 23.10 Uhr ein parkender Pkw im Bereich südlich der Helios-Klinik von einem unbekannten Fahrzeug im Bereich des linken Kotflügels beschädigt.

Gelb- bis orangefarbener Lackabrieb wurde gesichert. Der Verursacher flüchtete, so das Revier. Die Ermittlungen der Polizei laufen.