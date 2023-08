Ein Pärchen hatte in Wimmelburg getankt, ohne zu bezahlen. Der Mann und die Frau wurden von der Polizei schließlich in Blankenheim festgenommen.

Pärchen prellt mit gestohlenem Pkw aus Eisleben die Zeche an einer Tankstelle in Wimmelburg

Symbolfoto - In Blankenheim schnappte die Polizei die beiden Tankbetrüger.

Blankenheim/MZ - Die Polizei hat am Freitagvormittag in Blankenheim eine 34-jährige Frau und einen 41-jährigen Mann festgenommen. Beide sollen zuvor in Wimmelburg für 75 Euro getankt, aber nicht bezahlt haben.