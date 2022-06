Ortschronist erinnert an Breitungens letzten Steinebrecher

Ortschronist Walter Fischer erinnert an Curt Marov von Seidlitz, der 1928 ins Dorf kam.

Das Gutshaus in Breitungen, in dem auch der letzte Breitunger Steinebrecher zeitweise gewohnt hat.

Breitungen/MZ - Breitungens Ortschronik wächst um ein weiteres Kapitel: Chronist Walter Fischer hat sich mit dem Wirken des letzten Steinebrechers befasst, der an so manchem Bauwerk im Dorf und auch am Gutshof seine Spuren hinterlassen hat. „Der letzte Steinebrecher der Breitunger Siedlung verstarb 1975“, berichtet Fischer. Seine Dokumentation, ergänzt durch Fotos und eine Skizze des Steinbruchs, wird künftig im Büro von Ortsbürgermeister Hagen Schwach (Breitunger Alternative) zu finden sein.