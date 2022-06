Ortsbürgermeisterin beschimpft - Üppig wachsendes Grün sorgt für Zoff in der Einheitsgemeinde Allstedt

Allstedt/MZ - Kurz nach 22 Uhr ist die Stadtratssitzung in Allstedt am Montagabend abgebrochen worden. Grund war die Geschäftsordnung. In der ist seit fünf Jahren festgeschrieben, dass nach 21.45 Uhr kein neuer Tagesordnungspunkt mehr aufgerufen werden darf. Damit will man ausufernde Mammutsitzungen verhindern, bei denen tief in der Nacht mit nachlassender Konzentration noch wichtige Beschlüsse gefasst werden.