Orgelpfeifen wieder daheim

ENGAGEMENT Die Strobel-Orgel in Sankt Georgii in Kelbra soll wieder erklingen. Diese wird in naher Zukunft 150 Jahre alt.

Irmgard Pätzold vor der Strobel-Orgel in der Kirche Sankt Georgii in Kelbra.

Kelbra/MZ - Im Jahr 2025 wird die Strobel-Orgel in der Kirche Sankt Georgii in Kelbra 150 Jahre alt. Anders als von ihren Erbauern gedacht, begleitete das Instrument die Kirchengemeinde in den Gottesdiensten oder zu Konzerten die wenigsten Jahre musikalisch. So täuscht der Blick auf den großen Orgelprospekt auf der Empore. Immerhin: Die Prospektpfeifen stehen lückenlos. Auch der Spieltisch mit dem Pedal, dreifachen Manual und den 32 Registerzügen ist erfreulicherweise komplett, auch wenn die Tasten im Rahmen einer Sanierung wieder gerichtet werden müssen. Aber das ist in diesem Falle das kleinste Problem.