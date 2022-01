Sangerhausen/MZ - Unbekannte haben am Montagabend einer 36-Jährigen in einem Sangerhäuser Einkaufsmarkt die Tasche aus dem Einkaufswagen gestohlen. Am Dienstagvormittag fand die Frau ihre Tasche überraschend vor ihrer Haustür wieder. Darin befand sich weiterhin die persönlichen Unterlagen der Frau, einzig die Geldbörse behielten die Diebe ein, so die Polizei.