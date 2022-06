Ohne ersichtliche Einbruchsspuren: Handtasche aus Pkw in Allstedt geklaut

Allstedt/MZ - In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte in Allstedt eine Handtasche mit Geldbörse und Bargeld aus einem parkenden Wagen gestohlen. Die Tasche konnte am Morgen ohne Geld nahe des Tatorts gefunden werden. Wie die Täter sich Zugang zum Wagen verschafft haben, ist laut Polizei noch unklar: Am Fahrzeug konnten nämlich keinerlei Aufbruchspuren gefunden werden, heißt es.