Am 14. April wird in Sangerhausen ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Die MZ befragt dazu in loser Folge die fünf Kandidaten. Heute Teil 2, der geplante Abriss des einzigen Sangerhäuser Hochhauses. Was die Bewerber dazu sagen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Knapp 22.000 Wahlberechtigte in Sangerhausen haben es in der Hand. Sie bestimmen am Sonntag, 14. April, mit dem neuen Oberbürgermeister über den Mann, der die Geschicke der Stadt und ihrer 14 zugehörigen Ortsteile in den nächsten sieben Jahren neben dem Stadtrat maßgeblich mitbestimmen wird. Drei Bewerber, die von Parteien aufgestellt wurden, und zwei Einzelbewerber stehen für das Amt zur Wahl. Der bisherige Amtsinhaber Sven Strauß (SPD) tritt nach einer Amtszeit aus persönlichen Gründen nicht wieder an. Im Vorfeld der Wahl befragt die MZ die fünf Kandidaten zu dem, was sie sich vorgenommen haben, sollten sie gewählt werden. Außerdem wird es darum gehen, was die Bewerber für eine Meinung zu konkreten Problemen in der Stadt haben und wie sie diese lösen würden. Die Antworten veröffentlicht die MZ in loser Folge in den nächsten Tagen bis zur Oberbürgermeisterwahl auf jeweils einer Seite. Heute der zweite Teil unserer Serie: Kann und sollte das Hochhaus erhalten werden? Die Antworten haben wir wie im ersten Teil der Serie nach den Nachnamen der Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge sortiert. Bei der Oberbürgermeister-Wahl handelt es sich ja um eine Personenwahl.