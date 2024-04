Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Allein auf dem Schützenplatz stehen mehrere Großplakate, mit denen die Kandidaten der OB-Wahl am kommenden Sonntag in Sangerhausen für sich werben. Auch an vielen anderen Stellen in der Stadt versuchen sie, mit ihrem Slogans und Konterfeis noch unentschlossene Wähler auf ihre Seite zu ziehen. Dazu gibt es an Infoständen Flyer und Werbegeschenke wie Kugelschreiber, Feuerzeuge oder ähnliches. Doch was kostet so ein Wahlkampf für das Oberbürgermeisteramt eigentlich und wer bezahlt den? Die MZ hat nachgefragt.