In der Gemeinderatssitzung in Brücken sind mehrere Entscheidungen getroffen worden. Unter anderem wurde die Aufwandsentschädigung gesenkt und WLAN für das Bürgerhaus beschlossen. Zudem wurde der Haushalt abgenickt.

Nur noch 50 Euro - Warum Gemeinderäte in Brücken nun weniger Geld bekommen

Bald mit WLAN-Anschluss: Das Bürgerhaus in Brücken

Brücken/MZ. - Mit einer Gedenkminute für Dieter Fischer eröffnete Bürgermeister Christoph Vogler (parteilos) die Gemeinderatssitzung in Brücken. Er würdigte den kürzlich Verstorbenen, der als Gemeindearbeiter tätig war und nicht zuletzt als Freund fehlt.

In der vergangenen Legislaturperiode gehörte er über die Liste der Freiwilligen Feuerwehr Hackpfüffel dem Gemeinderat Brücken-Hackpfüffel an. Dieter Fischer (Jahrgang 1958) war in der Region als DJ alias Doc Fish bekannt. Außerdem war er Vorsitzender des Heimat- und Parkvereins Hackpfüffel.

Hybridsitzungen des Geeinderats künftig möglich

Einmütig stimmten die Gemeindevertreter über die Schaffung der technischen Voraussetzungen für Hybridsitzungen im Bürgerhaus ab. Den Antrag hatte die Wählergruppe Bürgergemeinschaft Brücken-Hackpfüffel gestellt. Laut Bürgermeister soll die Technik, wie Beamer, Leinwand und ein WLAN-Anschluss, im Bürgerhaus „schrittweise übers Jahr “ angeschafft werden. Verbandsgemeindebürgermeister Michael Peckruhn sieht darin einen Schritt in die Richtung papierlose Gemeinderatssitzung.

Nach mehreren Beratungen wurde die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan einstimmig beschlossen. Sowohl der Ergebnisplan als auch der Finanzplan weisen ein positives Ergebnis aus.

Gemeinderäte in Brücken bekommen weniger Geld

Auf der Tagesordnung stand außerdem die Änderung der Aufwandsentschädigung für die Gemeinderäte und den Bürgermeister. Da die Einwohnerzahl für Brücken-Hackpfüffel unter 1.000 gefallen ist, erhalten die Gemeinderäte statt der bisherigen 55 Euro einen monatlichen Pauschalbetrag von 50 Euro. Die Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters wurde auf Vorschlag von Kevin Jentsch (FFW Brücken) von derzeit 920 Euro auf 950 Euro angehoben.

Die Gemeindevertreter beschlossen außerdem einstimmig eine Bauherrenvereinbarung mit dem AZV für den Ausbau der Schulgasse in Brücken in diesem Jahr. Bei der Sanierung der Straße, die zum Kindergarten „Haus Sonnenschein“ führt, wird gleichzeitig der Mischwasserkanal erneuert.