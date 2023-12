Hochwasser in Sachsen-Anhalt Nun bei 2,42 Metern: Helmepegel steigt auf neuen Höchststand

Der Wasserstand der Helme in Bennungen ist am Samstagmorgen auf einen neuen Rekordwert geklettert, weil in der übervollen Talsperre Kelbra mehr Wasser abgelassen werden muss. Bürgermeister warnt vor punktuellen Grundwasseraustritten.