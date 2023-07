Schock beim Abendessen Zwischen Leben und Tod - Leitstelle rettet einjährigem Kind per Telefon das Leben

Der einjährige Liam aus Edersleben (Mansfeld-Südharz) verschluckt sich an einem Stück Gurke und bekommt keine Luft mehr. Für die Eltern beginnen die längsten Minuten ihres Lebens. Wie sie den Fall in Erinnerung haben und was der Leitstellenmitarbeiter dazu sagt.