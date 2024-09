Die Sangerhäuser Innenstadt verliert ein weiteres Geschäft. Wie die Schließung begründet wird und was aus den Mitarbeitern wird.

Noch mehr Leerstand in Sangerhausen - Das nächste Geschäft schließt

Einkaufen in Mansfeld-Südharz

Der Räumungsverkauf bei „Mister und Lady“ in der Göpenstraße läuft.

Sangerhausen/MZ. - Die Kette hat in Deutschland und Österreich mehrere Hundert Filialen. Demnächst aber keine in Sangerhausen mehr. Denn das Jeansgeschäft „Mister und Lady“ schließt, wie Mitarbeiterinnen bestätigen, am Samstag kommender Woche für immer seine Pforten.