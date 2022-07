Noch in diesem Monat: Sangerhausen plant Erhöhung der Hundesteuer

Sangerhausen - Die allermeisten Hundehalter in der Sangerhäuser Kernstadt und 14 Ortsteilen müssen möglicherweise tiefer in die Tasche greifen. Die Stadt will noch in diesem Monat die Hundesteuern erhöhen. Das geht aus Unterlagen für die nächste Ratssitzung am 17. Juni hervor. Es wäre die erste Erhöhung seit zehn Jahren. Die Stadt verspricht sich damit Mehreinnahmen von rund 127.000 Euro.

