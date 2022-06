Noch freie Plätze bei Bürgerfrühstück in Sangerhausen

Sangerhausen - Am kommenden Sonntag ist es so weit: Dann lädt der Sangerhäuser Lions-Club nach zweijähriger Corona-Pause wieder zum Bürgerfrühstück in die Marienanlage ein. Es dient wie die sechs Auflagen in der Vergangenheit einem guten Zweck. Der Erlös soll wieder in ein soziales Projekt fließen. In den kommenden Sommerferien planen die Lions erneut ein Feriencamp für 50 Kinder in Allstedt. Darüber hinaus steht das Thema Organspende im Focus. „Immerhin können mit einer Spende bis zu sieben Leben gerettet werden“, sagt Klaus Friz, der die Veranstaltung wie immer für den Lionsclub organisiert.

