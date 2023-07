Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Riethnordhausen - Lothar Buttstedt ist ein sehr geduldiger Mann. Er steht mit einem Kescher am Graben 23 bei Riethnordhausen. Gegen die pralle Sonne schützt er sich mit einem Hut. In den Schatten zu gehen hat keinen Sinn, denn er sucht Libellen, speziell die Helm-Azurjungfer. Es ist eine Kleinlibellenart, die aufgrund ihrer Seltenheit und schwindender Lebensräume in Deutschland „als vom Aussterben bedrohte Art“ auf der Roten Liste steht. Auch europaweit ist der Bestand an der Helme bedeutsam. Dafür wurde das rund 234 Hektar große Fauna-Flora-Habitat (FFH) des Gewässersystems der Helmeniederung ausgewiesen.