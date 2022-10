Niederländische Billigkette bald in Sangerhausen-Südwest

Sangerhausen - Im Sommer hatte die Zentrale des Nonfood-Discounters „Action“ die Ansiedlung noch nicht bestätigt: Jetzt ist es aber amtlich. Am 17. November wird die mit ihren Billigpreisen bekannte Kette eine Filiale in Sangerhausen eröffnen. Und zwar wird „Action“ in die leerstehende frühere Netto-Filiale an der Ecke Koenen-/Liebknechtstraße in Sangerhausen-Südwest ziehen.