Gegen den Willen der Wolfsberger verkleinert Neues Bad in Sangerhäuser Ortsteil: Stadt nennt noch keinen Einweihungstermin

Noch laufen Bauarbeiten: Das neue knapp eine Million Euro teure Freibad in Wolfsberg wird nicht zum traditionellen Saisonauftakt Anfang Juni öffnen. Was an der Anlage noch getan werden muss.