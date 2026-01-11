Deutscher Wetterdienst stuft seine Vorabinformation für Mansfeld-Südharz zur amtlichen Unwetterwarnung vor Glätte herauf. Wann aus Schnee Regen werden soll.

Sangerhausen/MZ. - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Montagvormittag seine Vorabinformation zu einer amtlichen Unwetterwarnung vor Glättegefahr im Landkreis Mansfeld-Südharz heraufgestuft. Von Montag ab 10.30 Uhr bis voraussichtlich Dienstagmorgen, 8 Uhr, sei mit hoher Glättegefahr durch plötzlich überfrierende Nässe oder plötzlich gefrierenden Regen zu rechnen, heißt es.

Nach einem strahlend schönen Winter-Sonntag und erneut strengem Nachtfrost muss Mansfeld-Südharz mit neuen Wetterkapriolen rechnen. Nachdem es am Montagvormittag zunächst etwas Schnee gab, soll der Frost jetzt bis zum frühen Nachmittag in Plusgrade übergehen und von Westen her neuer Niederschlag aufziehen. Wo er als Regen auf den kalten Boden fällt, besteht die Gefahr von Glatteis. „Es ist mit erheblichen Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen zu rechnen“, hieß es schon am Sonntag vom DWD.

Wetter-Apps prognostizieren möglichen Regen jetzt schon ab Mittag

Die Prognosen verschiedener Wetter-Apps sagen jetzt in Mansfeld-Südharz schon für Montagmittag möglichen Regen statt Schnee voraus, der trotz der am Boden noch bestehenden Frostgrade aus wärmeren Luftschichten fallen kann. Am Sonntag hatte man mit dem Übergang von Schnee in Regen noch für den Abend gerechnet.

Laut DWD soll sich in der zweiten Nachthälfte zum Dienstag von Westen mildere Luft durchsetzen, so dass sich die Lage allmählich entspanne. Für den Rest dieser Woche sollen dann tagsüber leichte Plusgrade herrschen.