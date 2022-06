Neuer Rossmann-Markt in Sangerhausen geplant

Drogeriekette mit Neustart in der Kreisstadt. Was die Stadtverwaltung zu dem Vorhaben sagt.

Sangerhausen - Die Vermesser waren schon da. Auf einer Freifläche zwischen der Sangerhäuser Liebknechtstraße und der Straße der VS, also nah des alten Standorts, wird ein neuer Drogeriemarkt der Kette „Rossmann“ entstehen. Das hat die Unternehmenszentrale in Burgwedel bei Hannover jetzt bestätigt. „Leider können wir aktuell noch nicht so viel sagen außer, dass Rossmann hier ein Eigenobjekt errichten wird“, teilte Unternehmenssprecher Josef Lange auf Anfrage mit. Rossmann wolle weiter in Sangerhausen präsent sein. Es werde auch noch etwas dauern, bis der Neubau fertig wird. Lange nannte Oktober nächsten Jahres als Fertigstellungstermin. Zu Investitionskosten äußere man sich grundsätzlich nicht.