Neuer Chef im Wildenstall kam vor mehr als 20 Jahren aus dem Westen nach Stolberg

Grillenberg/MZ - Das erste halbe Jahr im neuen Job hat Michael Kienzl rum. Seit dem 1. September leitet der 57-Jährige das Jugendwaldheim Wildenstall im Wald bei Grillenberg. Beim Start ging es gleich in die Vollen: Nach langer Pause reiste damals wieder die erste Schulklasse an. Und wenig später fand auf dem Gelände der zweite Waldtag in Mansfeld-Südharz mit 4.000 Besuchern statt.