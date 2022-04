Neuer Bolzplatz in Sangerhausen ab sofort geöffnet

Sangerhausen - Jahrelang war er etwas verwaist: Jetzt soll wieder Leben auf dem alten Sportplatz an der Gonna in Sangerhausen einziehen. Die Stadt Sangerhausen hat das Gelände am Ufer der Gonna nahe der Karl-Miehe-Straße hergerichtet. Am Mittwochnachmittag wurde es symbolisch an die Nutzer übergeben. Der alte Sportplatz soll nun als Bolzplatz dienen. „In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass sich Kinder und Jugendliche im Innenstadtbereich eine einfache Sport- und Begegnungsfläche wünschen.“ Deshalb sei entschieden worden, das alte Sportgelände wiederzubeleben, sagt Kristian Cierpka-Reisch, der Büroleiter von Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD).