Das Pflaster des umstrittenen neuen Behindertenparkplatzes am Sangerhäuser Vorwerk wird ab kommenden Montag saniert. Eine generelle Einigung mit den Anwohnern ist aber weiter nicht in Sicht.

Sangerhausen - Ein Halteverbotsschild kündigt die Arbeiten an. Ab kommenden Montag will die Stadt das Pflaster des umstrittenen neuen Behindertenparkplatzes am Sangerhäuser Vorwerk in Ordnung bringen und auch die dort befindlichen Betonpoller versetzen lassen. So soll behinderten Menschen das Parken erleichtert werden.