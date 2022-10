Neue Wohnungen entstehen in Othal

Kompletter Umbau nach Versteigerung. Wann die neuen Wohnungen in Othal bezugsfertig sind.

Die frühere Kulturscheune in Othal wird zu einer Wohnanlage umgebaut.

Othal/MZ - Der Umbau der früheren Kulturscheune in Othal zu einer Wohnanlage ist weit fortgeschritten. Die Heise Milde Immobilien GbR aus Sangerhausen baut in dem Objekt jeweils vier Dreiraum- und Zweiraumwohnungen sowie eine Vierraumwohnung aus. Inzwischen läuft der Innenausbau, auch die Außenanlagen nehmen Gestalt an.