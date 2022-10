Neue Südharzküche startet im November in Sangerhausen

Unternehmen kocht für Volksküche-Kunden in Sangerhausen und Umgebung. Was sich für Eltern bei der Bestellung ändert

Sangerhausen/MZ - Cremige Currysuppe mit Mehrkornbrot, Eier in Senfsoße oder süße Lasagne, überbacken mit Vanillesoße und Kirschen stehen an diesem Freitag auf dem Speiseplan der Volksküche zur Auswahl. Für die Schulen und Kindergärten im Raum Sangerhausen kommt das Essen vom Standort in Berga. Noch. Denn ab November werden direkt in der Rosenstadt die großen Kessel angeheizt.