Nach jahrelanger Wartezeit Neubau von Fußgängerbrücke in Sangerhausen beginnt - Wie sich die Bürger einschränken müssen

Am Montag starten 255.000 Euro teure Arbeiten am Lindendamm in Sangerhausen. Dabei kommt es zu einigen Einschränkungen für die Bürger. Wann die Brücke fertig sein soll.