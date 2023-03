Damit die Bäume auch Früchte tragen, können Interessierte in Edersleben lernen, wie man Obstbäume pflegt. Das Aktions-Wochenende beginnt am Samstag, 18. März, 9.30 Uhr im Gemeindehaus.

Netzwerk „Bunt“ in Edersleben lädt zum Baumpflegekurs

Peter Streßelmann Streuobstwiesen-Pädagoge (2.v.re.) begleitet das Projekt „Bunt“ in Edersleben.

Edersleben/MZ - Das Netzwerk „Bunt“ in Edersleben lädt am 18. und 19. März zu einem Wochenende zum Schlauwerden ein. Vor genau einem Jahr wurden im Rahmen eines von der Europäischen Union geförderten Gemeinde-Projekts 100 Bäume gepflanzt: 60 Obstbäume in der Kleingartenanlage und 40 Laubgehölze im Dorf.