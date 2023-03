Das Dialog-Mobil macht in mehreren Ort in MSH Station.

Sangerhausen/MZ - „Noch in diesem Monat erwarten wir eine Entscheidung zum Korridor von der Bundesnetzagentur“, sagt Jan Roessel. Er ist der Sprecher für das Projekt „Netzanbindung Südharz“ vom Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz. Das Unternehmen plant eine neue Freileitung, die deutlich mehr Strom transportieren kann, um auch dem steigenden Aufkommen erneuerbarer Energien gerecht zu werden. Im kommenden Monat will ein Team von 50 Hertz mit seinem Dialog-Mobil auf Tour gehen und macht mehrere Stopps in der Region.