Ne Büttenrede ohne Karneval, das geht gedruckt auf jeden Fall

Einige Vereine haben das Angebot der MZ angenommen, die Zeitung zur Bütt zu machen, um der Pandemie ein närrisches Schnippchen zu schlagen. So auch der Sangerhäuser Karnevalsclub (SKC) ...

Sangerhausen/MZ - Am Rosenmontag lassen die Narren vom Sangerhäuser Karnevalsclub (SKC) möglicherweise die Sau raus. Ein ganz kleines bisschen wenigstens - soweit das coronatechnisch erlaubt ist. Auf alle Fälle wird Leben in der Bude beziehungsweise im Vereinsheim in der Karl-Miehe-Straße einziehen.