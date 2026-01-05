Der Naturschutzbund NABU lädt vom 9. bis 11. Januar zur Zählaktion „Stunde der Wintervögel“ ein. Wer mitmachen kann und wie gezählt wird.

Sangerhausen - Amsel, Haussperling, Blau- und Kohlmeise, welche Vögel besuchen derzeit die Futterhäuschen auf dem Balkon, im Hof oder Garten? Der Naturschutzbund Deutschlands (NABU) und der bayerische Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) laden vom 9. bis 11. Januar wieder zur Mitmachaktion „Stunde der Wintervögel“ ein.

Vogelzählung für Jung und Alt

Egal, ob Kinder, Erwachsene oder Senioren, alle Naturfreunde können sich an der 16. Mitmachaktion beteiligen. Voraussetzung ist, man nimmt sich an einem dieser Tage eine Stunde Zeit, um die Vögel von einem festen Standort aus, zum Beispiel am Futterplatz auf dem Balkon, zu zählen. Ebenso kann man die Anzahl der Vögel im Park bestimmen. Allerdings gilt auch hier, nur von einem Standort aus. Gemeldet wird immer die jeweils höchste Anzahl der Vogelart, die gleichzeitig gesehen wird.

Eine Blaumeise an der Futterstelle. Die kleinen Vögel verteidigen ihren Platz manchmal recht aggressiv. (Foto: Steffi Rohland)

Auf seiner Internetseite stellt der NABU einen Zählhilfebogen zur Verfügung. Hier sind bereits die häufigsten Vögel, die man im Winter im Siedlungsbereich erwarten kann, abgebildet. Allerdings halten die tiefen Temperaturen der vergangenen Tage vielleicht auch so manche Überraschung am Futterhaus parat? Vielleicht lassen sich neben den Sperlingen, Meisen, Finken auch seltenere Wintergäste blicken?

Mehr Informationen unter:www.nabu.de

Zählergebnisse melden

Die Zählergebnisse können über die kostenlose NABU-App oder per Online-Formular gemeldet werden. Die Initiatoren geben den Hinweis, dass es erstmals keine telefonische oder postalische Meldemöglichkeit mehr gibt. Auf der Internetseite des NABU werden dann die Ergebnisse auf interaktiven Karten dargestellt. Hier gibt es 35 Wintervögel-Steckbriefe, die das Erkennen erleichtern. Mit dem elektronischen Spiel „NABU-Vogeltrainer“ können sich Einsteiger über die Vogelwelt informieren.