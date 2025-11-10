Die Karnevalisten aus Sangerhausen und Riestedt laden am Dienstag zur Schlüsselübergabe an die Rathaustreppe ein. Worauf sich die Sangerhäuser freuen können und warum es Probleme mit dem geplanten Umzug gibt.

Narren übernehmen die Macht im Sangerhäuser Rathaus, aber Fragezeichen um geplanten Umzug

Zur Eröffnung der Karnevalssaison gibt es an der Sangerhäuser Rathaustreppe wieder ein buntes Programm.

Sangerhausen/MZ. - Am Dienstag, 11.11., ist es so weit: Um 11.11 Uhr startet die neue Karnevalssaison. Auch in Sangerhausen beginnt die 5. Jahreszeit mit der Schlüsselübergabe am historischen Rathaus - „in diesem Jahr mit neuer Besetzung und vielen närrischen Überraschungen“, kündigt Annalena Gürtler, die neue Präsidentin des Sangerhäuser Karnevalsclubs (SKC), an. Sie ist seit vergangenem Jahr im Amt und führt den Verein, der im August mit einer Gala sein 60-jähriges Bestehen in der Rosen-Arena feierte.