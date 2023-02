Das haben selbst langgediente Polizisten nicht erlebt. In Stolberg hat ein nackter Mann am Freitagabend für Aufregung gesorgt. Was über den Fall bisher bekannt ist.

Stolberg/MZ/FS - Ein verletzter nackter Mann hat am Freitag in Stolberg für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bemerkten Anwohner gegen 22 Uhr den Unbekleideten, als der sich an einem Wohnhaus in der Straße Thyratal bemerkbar machte.