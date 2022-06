Nachwuchsakteure vom KKV Mansfelder-Land überzeugen bei der Deutschen Meisterschaft

Sowohl in den Mannschafts- als auch in den Einzelwettbewerben konnte der Kegel-Nachwuchs des Landkreises Mansfeld-Südharz bei der Deutschen Meisterschaftüberzeugen.

Gerbstedt/MZ - Die letzten Kugeln sind gespielt, die letzten Kegel gefallen. Die Saison 21/22 im Kegeln ist für die Aktiven aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz Geschichte. Getreu dem Motto: „Das Beste kommt zum Schluss“, sorgten die Mädchen und Jungen aus den Kreisauswahlmannschaften bei den Deutschen Meisterschaften, die bis zum späten Abend des Pfingstmontages in München über die Bühne gingen, für einen donnernden Paukenschlag. In allen Wettbewerben, in denen Teams aus dem Kreiskeglerverband am Start waren, landeten sie im Vorderfeld.