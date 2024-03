Wiederholt wurden die Lampen entlang der Stadtmauer in Sangerhausen zerstört. Nun gibt es Neue.

Sangerhausen/MZ. - Jetzt ist es amtlich: In einer Woche werden die Sangerhäuser Stadtwerke damit beginnen, neue Straßenlampen am Spazierweg entlang der Stadtmauer an der Sangerhäuser Marktsüdseite zu setzen.