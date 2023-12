Mehrfach haben Unbekannte entlang der Stadtmauer in Sangerhausen randaliert und so auch die Beleuchtung entlang des Spazierweges zerstört. Nun soll Ersatz kommen. Wie viel das kostet und wann es auf dem Weg wieder Licht gibt.

Wann die neuen Lampen entlang des Spazierweges an der Stadtmauer in Sangerhausen kommen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Der Fall sorgte im Januar gleich mehrfach für Schlagzeilen: Zum insgesamt sechsten Mal hatten Unbekannte die Beleuchtung am Spazierweg entlang der Stadtmauer in Höhe des Parkplatzes Innenstadt Süd in Sangerhausen zerstört. Vier der acht kleinen Verteilerkästen wurden abgerissen oder abgetreten. Die an der Mauer montierten Lampen funktionierten daraufhin nicht mehr.