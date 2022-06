Nach Übergang in die Stiftung: Museum von Schloss Allstedt soll für zwei Jahre schließen

Warum das Museum von Burg und Schloss Allstedt nach dem Übergang an die Kulturstiftung geschlossen werden soll und was dann mit den Mitarbeitern passiert.

Allstedt/MZ - Der Übergang von Burg und Schloss Allstedt an die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt befindet sich auf der Zielgeraden. Im Landtag wird seit dieser Woche über den Entwurf des Haushaltsplans diskutiert, in dem zusätzliche Mittel und Stellen für die Kulturstiftung enthalten sind. Dass der Landtag sie beschließt gilt als Voraussetzung dafür, dass das Objekt tatsächlich aus der Trägerschaft der Stadt Allstedt an die Stiftung übergehen kann.