Nach Tierquälerei in Sangerhausen - 1.000 Euro von Peta für Hinweise zum Fallensteller 

Zwei Katzen verlieren Hinterbeine in einer Schlagfalle. Organisation Peta lobt Belohnung aus, um den Täter zur Verantwortung zu ziehen.

Sangerhausen/MZ - In den Fall der beiden Katzen, die in Sangerhausen offensichtlich in ein Tellereisen geraten waren und dadurch schwerste Verletzungen erlitten haben, hat sich jetzt die Tierschutzorganisation Peta eingeschaltet.