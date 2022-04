Nach sieben Monaten Corona-Pause: Sangerhäuser Kino öffnet seine Pforten

Sangerhausen - Während viele große Kinoketten erst ab 1. Juli ihre Kinos öffnen, empfängt das Kino „Movie Star“ in Sangerhausen nach siebenmonatiger Corona-Pause bereits seit Anfang Juni seine Besucher. „Wir haben unser Kino seit dem 3. Juni wieder geöffnet. Seitdem haben wir insgesamt etwa 700 Kinobesucher begrüßen dürfen“, sagt Sylvio Verfürth, Inhaber des Kinos „Movie Star“ in Sangerhausen. Die Besucherzahlen seien höher als in den ersten Wochen nach dem ersten Corona-Lockdown im vergangenen Jahr. „Es kommen auch wieder Besucher aus jeder Altersgruppe in unser Kino“, so der Inhaber. In dieser Hinsicht sei kein Unterschied im Vergleich zu vor der Pandemie bemerkbar.