Wallhausen/MZ. - Nach dem schweren Verkehrsunfall am Rastplatz „Helmetal“ der Südharzautobahn bei Wallhausen ist die Polizei nach eigenen Angaben noch dabei, den genauen Unfallhergang zu klären. „Unsere Ermittlungen laufen dazu noch“, sagte Carola Baust, die Sprecherin der Autobahnpolizei, auf Anfrage der MZ. Bei dem Unfall am frühen Mittwochmorgen gegen 2 Uhr in Richtung Leipzig war ein Lkw mit Anhänger auf einen Sattelzug aufgefahren, der verkehrswidrig am Ende der Beschleunigungsspur parkte.