Nach Schließung von Volksbank-Filiale in Wallhausen: Warum kooperieren Banken in kleinen Orten nicht?

Die Sangerhäuser Volksbank schließt seine Selbstbedienungsstation in Wallhausen. Eine Kooperation mit der Sparkasse könnte den Anwohnern helfen. Was die Geldinstitute von der Idee halten.

Sangerhausen/MZ - Diese Nachricht bewegt die Leser insbesondere in kleineren Orten: Ende Februar schließt die Volksbank Sangerhausen endgültig ihre Selbstbedienungsstation in der Wallhäuser Hauptstraße. Grund ist offenbar ein Eigentümerwechsel des Gebäudes, in dem sich die Filiale befindet. Ab dann gibt es nur noch einen Geldautomaten der Sparkasse im Ort. Im vergangenen Jahr hatte die Sparkasse dagegen ihre SB-Filiale in Riestedt dicht gemacht. Dort gibt es nun nur noch einen Geldautomaten der Volksbank.