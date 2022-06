Nach Messerattacke in Sangerhausen: Verdächtige kommen auf freien Fuß

Sangerhausen/MZ - Nach der Messerattacke in Sangerhausen sind die beiden Verdächtigen wieder frei. Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilte, hat die Behörde die beiden Männer im Alter von 20 und 28 Jahren aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Beide sollen in der Nacht zu Mittwoch in einer Wohnung in der John-Schehr-Straße auf einen 18-Jährigen sowie einen 51 Jahre alten Mann eingestochen haben. Der Ältere wurde laut Polizei lebensbedrohlich verletzt. Der 18-Jährige musste stationär medizinisch versorgt werden. Bei allen Beteiligten handelt es sich um syrische Staatsbürger.

