Nach Ladendiebstahl in Sangerhausen:  Mann schlägt Zeugen  ins Gesicht

Sangerhausen - Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 36-jährigen Mann. Er soll am Montagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Sangerhäuser Bahnhofstraße Waren entwendet und dann einen 52-jährigen Zeugen geschlagen haben.

Wie Polizeisprecherin Steffi Schwan am Morgen mitteilte, hatte sich der 36-Jährige in dem Laden erst nach Sprühkreide erkundigt. Er soll dann ohne zu bezahlen mit einen vollen Einkaufsbeutel durch den Kassenbereich gelaufen sein und das Geschäft verlassen haben. Der 52-Jährige bemerkte das und wollte den 36-Jährigen festhalten. Er blieb dabei an den Kopfhörern des 36-Jährigen hängen. Daraufhin sei es zu einem Gerangel gekommen, in dessen Folge der Verdächtige den Zeugen mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe.

Der 52-Jährige erlitt eine Platzwunde an der Unterlippe. Eine Fahndung nach dem Räuber verlief negativ. Der Mann sei der Polizei aber namentlich bekannt, sagte Schwan. (mz/fs)