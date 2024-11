Nach Insolvenz der Schacht und Rosen GmbH: Wie geht es mit dem Weihnachtsmarkt in Sangerhausen weiter?

Sangerhausen/MZ. - Mit der Insolvenz der Schacht und Rosen GmbH geraten nicht nur die gastronomischen Einrichtungen im Rosarium und am Schacht Wettelrode in die Bredouille. Auch den Weihnachtsmarkt wollte der Geschäftsführer André Grenzdörffer (45) dieses Jahr in die Hände nehmen. Doch daraus wird nun nichts.